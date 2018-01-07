Прокуратура пресекла ликвидацию школы в селе Большое Трифоново Артемовского городского округа

09:39 | 10.01.2018

Прокуратура в судебном порядке отменила решение о присоединении МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 5», расположенного в селе Большое Трифоново, к школе в селе Покровское, постановление о реорганизации школы было издано главой Артемовского городского округа в октябре 2017 года. Отметим, что в школе Большое Трифоново обучаются 85 учеников.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, у школы в селе Покровское отсутствует лицензия на осуществление образовательного процесса в здании школы в селе Большое Трифоново. Таким образом, дети либо остались бы без возможности обучения, либо были бы вынуждены ездить в другую школу почти за 10 км.



В итоге прокуратура обратилась в суд, который признал решение о реорганизации школы незаконным.





Фото: ikprosto.ru