В Екатеринбурге назначен новый гендиректор Уралмашзавода

09:16 | 10.01.2018

В Екатеринбурге сменился генеральный директор ПАО «Уралмашзавод». Накануне совет директоров принял решение о досрочной отставке Андрея Кузнецова и назначении Сергея Смолина.



«Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Кузнецова Андрея Леонидовича с 29 декабря 2017 года. Назначить генеральным директором общества Смолина Сергея Юрьевича сроком на один год с 30 декабря 2017 года по 29 декабря 2018 года включительно», - говорится в решении совета директоров.



Ранее Смолин занимал различные руководящие посты на ОАО «Пермский моторный завод», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (Росатом), АО «Уральский приборостроительный завод». А Кузнецову, как сообщает пресс-служба предприятия, предложен пост первого заместителя генерального директора управляющей компании «УЗТМ-КАРТЭКС».





Фото: surfingbird.com