Экс-претендент на кресло главы Алапаевска подал в суд на свердловского губернатора

22:21 | 9.01.2018

Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу бывшего кандидаты в главы Алапаевска Николая Коваленко, который требует повторно рассмотреть вопрос о его допуске к участию во втором этапе конкурса, несмотря на его завершение и избрания мэром Сергея Беспалова. Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования город Алапаевск на заседании 20 октября 2017 года по итогам первого этапа приняла решение об отказе в допуске Коваленко к участию во втором этапе конкурса, в связи с неполнотой и недостоверностью представленных им сведений.



Комиссия указала, что в результате проверки представленных документов установлено, что в сведениях о доходах мужчиной не отражен доход от продажи автомобиля в 2016 году.



По мнению самого Коваленко, решение об отстранении от участия в конкурсе является незаконным, так как фактически доход от продажи автомобиля в 2016 году он не получил, так как в 2015 году реализовал старый автомобиль «Мицубиси Паджеро» по системе-трейд-ин в размере 1 миллион 930 тысяч рублей. Эта сумма была учтена в качестве скидки при приобретении нового автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200», стоимостью 4 миллиона 416 тысяч рублей, что подтверждается копиями договоров. Фактически старый автомобиль был передан на реализацию в автосалон и реализован автосалоном в 2016 году по доверенности. Сумма, полученная от продажи автомобиля, пошла в доход автосалона. После получения договора купли-продажи автомобиля, в 2017 году он задекларировал соответствующий доход в налоговых органах.



Не согласившись с решением конкурсной комиссии, Коваленко обратился в Алапаевский городской суд с требованием о признании его незаконным и возложении на комиссию обязанности повторно рассмотреть вопрос о его допуске к участию во втором этапе конкурса. Иск, поданный к думе Алапаевска, губернатору Свердловской области, конкурсной комиссии и ряду кандидатов, он проиграл.



Алапаевский городской суд посчитал, что у конкурсной комиссии имелись все основания для отказа Коваленко в допуске к участию во втором этапе конкурса на должность в связи с неполнотой и недостоверностью представленных им сведений. Более того, 30 октября конкурс по отбору кандидатур на должность главы Алапаевска был завершен. Для принятия решения о назначении на должность градоначальника на думу были представлены четыре кандидата – Беспалов С.Г., Билалов С.Л., Канахина Г.И. и Шаньгин С.В. Решением Думы от 31 октября из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, главой Алапаевска сроком на 5 лет был избран Сергей Беспалов, что само по себе исключает удовлетворение требований Коваленко.



Николая Коваленко не удовлетворило решение Алапаевского городского суда от 15 ноября и он обратился с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд. Рассмотрение жалобы состоится 1 февраля.

