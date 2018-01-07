Екатеринбурженка отсудила у двух муниципальных больниц 130 тысяч рублей за плохо сросшийся перелом

21:57 | 9.01.2018

Жительница Екатеринбурга смогла отсудить у городской клинической больницы № 23 и Екатеринбургского консультативно-диагностического центра 130 тысяч рублей за неверное лечение.



В феврале 2016 года женщина сломала левую плечевую кость. В травмпункте горбольницы № 23 женщине была оказана помощь, а после она стала проходить амбулаторное лечение у травматолога в консультативно-диагностическом центре. Однако ни в одном учреждении правильный диагноз поставлен не был, а лечение оказалось непродуктивным. В результате кость срослась неправильно, женщина испытывает сильные боли.



Пресс-секретарь свердловской областной прокуратуры Марина Канатова рассказала, что Орджоникидзевский районный суд города удовлетворил исковые требования прокуратуры, в которую изначально обратилась пострадавшая.





Фото: ptel.cz