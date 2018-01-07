Екатеринбургский «Телеклуб» вошел в тройку самых посещаемых клубов Европы и в топ-200 концертных площадок мира

20:42 | 9.01.2018

Екатеринбургский «Телеклуб» попал в рейтинг Top 200 Clubs — 2017, который ежегодно формирует ведущее мировое издание о концертной индустрии Pollstar. Издание оценивало клубы по количеству проданных концертных билетов: так, в 2017 году «Телеклуб» официально посетило 68 356 человек.



Продюсер клуба Семен Гальперин прокомментировал это событие следующим образом: «Так высоко мы еще не забирались! Поздравляю всех коллег и партнеров! Рост в период кризиса не может не радовать. К сожалению, в основном он достигнут за счет не всегда гениальной попсы и хип-хопа. Не этого мы добивались, но что делать! Может быть, надоест в какой-то момент слушать (и петь) «Розовое вино» и пойдут искать музыку дронов!»



Также стоит отметить, что в мировой топ-200 больше ни один российский клуб не попал, а «Телеклуб» находится в первой сотне, на 57-м месте. Из европейских площадок нас опередили только два клуба из Бельгии и Великобритании.



Фото: geometria.ru