На горе Ежовой погиб сотрудник горнолыжного комплекса

20:07 | 9.01.2018

Мужчина погиб из-за того, что перевернулся на снегоходе. Ужасное событие произошло в ночь с 5 на 6 января. Тело обнаружили только утром.



Сергей Зинин, собственник комплекса, сообщил, что погибший сотрудник был трудоустроен официально, а также уточнил, что в обязанности мужчины входил контроль за работой оборудования, которое покрывает склон снегом.



Как сообщает Следственный комитет по Кировграду, сегодня судмедэкспертами было проведено вскрытие с целью выяснить, есть ли следы алкоголя или наркотических средств в крови погибшего мужчины.



Также стоит добавить, что Игорь Силин, руководитель Следственного комитета по Кировграду, уточнил, что у сотрудника не было допуска к управлению снегоходом.



Фото: uralweb.ru