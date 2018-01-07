В Екатеринбурге утверждены члены Общественной палаты пятого созыва

17:09 | 9.01.2018

В Екатеринбурге утвержден список членов Общественной палаты нового созыва.



В него вошли: активист проекта «Росяма» Алексей Беззуб, основатель сети фитнес-клубов Антон Гиренко-Коцуба, представитель «Фонда Ройзмана» Лейла Гусейнова, онколог Ольга Дзержинская, председатель Федерации легкой атлетики Рафаил Карманов, историк Николай Корепанов, представитель «Всероссийского общества инвалидов» Олег Крушинский, руководитель свердловского отделения Transparency International Екатерина Петрова, основатель фитнес-клубов Алексей Романов, генеральный директор УК «Лига ЖКХ» Илья Сотонин, основатель агентства Streetart Евгений Фатеев.



Напомним, что Общественная палата работает в Екатеринбурге с 2007 года. Сейчас действует четвертый ее состав. Решения палаты носят рекомендательный характер и могут иметь форму рекомендаций, обращений и предложений.