Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Рубрика: Новости дня


16:43 | 9.01.2018

РЖД запускает свердловских «Ласточек» до Кушвы и Шали

Свердловские электропоезда «Ласточка» с 12 января начнут курсировать до Кушвы и Шали: продлеваются маршруты Екатеринбург — Нижний Тагил и Екатеринбург — Кузино. Это стало возможным после поступления пятого, дополнительного состава.

Электропоезд Екатеринбург — Кушва (№ 7079) будет ездить по пятницам и воскресеньям с остановками на станциях ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Смычка, Баранчинская и Гороблагодатская. Отправление из Екатеринбурга в 19:03 (время местное). Время в пути составит 3 часа 20 мин. Обратно из Кушвы «Ласточка» будет отправляться по субботам и понедельникам в 06:05.

Электропоезд Екатеринбург — Шаля (№ 7053) также будет курсировать по пятницам и воскресеньям с остановками на станциях ВИЗ, Электродепо, Екатеринбург-Сортировочный, Северка, Хрустальная, Новоталица, Первоуральск, Подволошная, Билимбай, Коуровка, Кузино, Сабик и Сарга. Отправление из Екатеринбурга в 17:52. Время в пути составит 2 часа 33 мин. В обратном направлении «Ласточка» будет отправляться по понедельникам в 04:41 и субботам в 06:29.

Отмечается, что с 12 по 22 января действует льготная цена, равная стоимости проезда в обычном электропоезде.


Фото: urpred.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
09.01.2018

22:21 | 9.01.2018
Экс-претендент на кресло главы Алапаевска подал в суд на свердловского губернатора

21:57 | 9.01.2018
Екатеринбурженка отсудила у двух муниципальных больниц 130 тысяч рублей за плохо сросшийся перелом

20:42 | 9.01.2018
Екатеринбургский «Телеклуб» вошел в тройку самых посещаемых клубов Европы и в топ-200 концертных площадок мира

20:07 | 9.01.2018
На горе Ежовой погиб сотрудник горнолыжного комплекса

18:16 | 9.01.2018
Ледовый городок «Перммяч» посетили более 250 тысяч человек

18:07 | 9.01.2018
Зауральская прокуратура вскрыла крупную кражу в теплосетях города Петухово. Возбуждено уголовное дело

17:40 | 9.01.2018
Пермские ЗАГСы вернулись к обычному графику работы

17:32 | 9.01.2018
В Ревде при пожаре угарным газом отравились трое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии

17:18 | 9.01.2018
Более сотни летающих лыжников приняли участие в прикамском «Рождественском турне»

17:09 | 9.01.2018
В Зауралье начался сбор подписей в поддержку Владимира Путина. «Работы на один день»

17:09 | 9.01.2018
В Екатеринбурге утверждены члены Общественной палаты пятого созыва

17:01 | 9.01.2018
Жителя Перми подозревают в убийстве женщины, считавшейся пропавшей

16:43 | 9.01.2018
РЖД запускает свердловских «Ласточек» до Кушвы и Шали

16:20 | 9.01.2018
ГИБДД закрыла одну из свердловских трасс из-за плохого состояния проезжей части

16:16 | 9.01.2018
План мероприятий по предупреждению и распространению африканской чумы свиней на 2018–2020 годы утверждён губернатором Свердловской области

15:51 | 9.01.2018
Куйвашев поручил разработать комплексные программы развития для Ирбита и Сысерти

15:07 | 9.01.2018
Выгодный кредит в банке Тинькофф

14:59 | 9.01.2018
30-летнего серовчанина будут судить за кражу денег с банковских счетов матери

14:55 | 9.01.2018
Мэрия Кургана: крещенские купели будут вырублены на «Бабьих песках»

14:45 | 9.01.2018
За новогодние праздники в свердловском перинатальном центре появилось на свет 84 младенца

14:19 | 9.01.2018
Жителю Прикамья не удалось спрятать автомобиль от судебных приставов

14:11 | 9.01.2018
Виновник ДТП, в котором погибли двое человек, предстанет перед судом в Екатеринбурге

13:52 | 9.01.2018
На Урале завод просят признать банкротом за долг в 150 тысяч рублей

13:48 | 9.01.2018
В Рождество курганец пытался украсть из магазина 20 коробок конфет

13:43 | 9.01.2018
Два человека погибли при столкновении Audi с грузовиком на трассе «Иртыш» в Зауралье

13:40 | 9.01.2018
Бывший начальник криминальной милиции Екатеринбурга возглавил полицейский главк в Туве

13:39 | 9.01.2018
Улица Володарского станет Богоявленской

13:35 | 9.01.2018
Богатые тоже плачут. В элитном поселке под Екатеринбургом упёрли колеса с Audi Q7

13:06 | 9.01.2018
За новогодние праздники с улиц Екатеринбурга вывезли 37,5 тысяч тонн снега

13:01 | 9.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 8 января 2018 года

12:56 | 9.01.2018
В Свердловской области стартует декада зимних видов спорта

12:55 | 9.01.2018
В Перми круглосуточно работает снегоуборочная техника

12:36 | 9.01.2018
Ледовый городок на площади 1905 года посетили более 380 тысяч человек

12:26 | 9.01.2018
Участниками региональных чемпионатов WorldSkillsRussia и JuniorSkills в Прикамье станут более 500 человек

11:57 | 9.01.2018
МВД: свердловская полиция справилась с обеспечением правопорядка во время новогодних праздников

11:47 | 9.01.2018
Работники екатеринбургского предприятия «Сантехэнергострой» до сих пор не получили зарплату за 2016 год

11:26 | 9.01.2018
15 лет в колонии особого режима получил наркосбытчик в Березовском

11:25 | 9.01.2018
«Замучили ребенка!» Курганцы назвали рекламный выгул медвежонка в торговом центре издевательством

11:01 | 9.01.2018
На перекрестке Советская – Уральская в ДТП попала машина скорой помощи

10:53 | 9.01.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 8 января 2018 года

10:31 | 9.01.2018
Энергетики Пермского филиала «Т Плюс» надежно отработали в праздничные и выходные дни

10:26 | 9.01.2018
700 пьяных водителей задержали в Свердловской области за праздники

10:15 | 9.01.2018
Рождественский фейк, опубликованный федеральными изданиями, опровергнули в свердловской полиции

10:00 | 9.01.2018
Бродячие собаки напали на школьницу в центре Нижнего Тагила

09:29 | 9.01.2018
Мини-футбол: екатеринбургская «Синара» разгромила «Прогресс» в Суперлиге

09:14 | 9.01.2018
Крупный пожар на складе сырья для производства пластика в Екатеринбурге

08.01.2018

18:53 | 8.01.2018
Коммунальная авария на улице Бардина в Екатеринбурге ликвидирована

18:30 | 8.01.2018
Пермяков ждет встреча с итальянским камерным оркестром «Виртуозы Театро Ла Скала»

17:52 | 8.01.2018
Екатеринбург продолжит перекачивать воду из Челябинской области

17:35 | 8.01.2018
Свердловские мошенники совершенствуют схемы отъёма денег у доверчивых граждан


Мы в соцсетях





Архив
«    Январь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 