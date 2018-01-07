РЖД запускает свердловских «Ласточек» до Кушвы и Шали

16:43 | 9.01.2018

Свердловские электропоезда «Ласточка» с 12 января начнут курсировать до Кушвы и Шали: продлеваются маршруты Екатеринбург — Нижний Тагил и Екатеринбург — Кузино. Это стало возможным после поступления пятого, дополнительного состава.



Электропоезд Екатеринбург — Кушва (№ 7079) будет ездить по пятницам и воскресеньям с остановками на станциях ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Смычка, Баранчинская и Гороблагодатская. Отправление из Екатеринбурга в 19:03 (время местное). Время в пути составит 3 часа 20 мин. Обратно из Кушвы «Ласточка» будет отправляться по субботам и понедельникам в 06:05.



Электропоезд Екатеринбург — Шаля (№ 7053) также будет курсировать по пятницам и воскресеньям с остановками на станциях ВИЗ, Электродепо, Екатеринбург-Сортировочный, Северка, Хрустальная, Новоталица, Первоуральск, Подволошная, Билимбай, Коуровка, Кузино, Сабик и Сарга. Отправление из Екатеринбурга в 17:52. Время в пути составит 2 часа 33 мин. В обратном направлении «Ласточка» будет отправляться по понедельникам в 04:41 и субботам в 06:29.



Отмечается, что с 12 по 22 января действует льготная цена, равная стоимости проезда в обычном электропоезде.





Фото: urpred.ru