ГИБДД закрыла одну из свердловских трасс из-за плохого состояния проезжей части

Свердловская Госавтоинспекция перекрыла движение по трассе Ревда — Дегтярск — Курганово. Причиной стало неудовлетворительное состояние проезжей части — образование снежного наката и шуги (каши) на дороге.Как сообщает пресс-служба областной ГИБДД, ограничение будет действовать до тех пор, пока дорожные службы не приведут проезжую часть в порядок. Предписание передали в ЗАО «Пассажирская автоколонна» и ЗАО «Дегтярское АТП».«Сегодня, 9 января 2018 года, с 15 часов по предписанию Госавтоинспекции города Ревды закрыто движение для общественного транспорта по автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово, так как улично-дорожная сеть не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93, состояние дороги не обеспечивает безопасность дорожного движения», — сообщили в пресс-службе.Отметим, что сегодня утром на 7-м км трассы произошло ДТП. 47-летняя женщина, управлявшая автомобилем «ЗАЗ-Шанс», выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Ладой-2114». В результате травмы получили трое человек: сама виновница ДТП, у которой установлено состояние опьянения, а также водитель и пассажир «Лады». Сообщается, что на участке, где произошла авария, также выявлены недостатки содержания улично-дорожной сети.