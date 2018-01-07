План мероприятий по предупреждению и распространению африканской чумы свиней на 2018–2020 годы утверждён губернатором Свердловской области

16:16 | 9.01.2018

Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Свердловской области на 2018–2020 годы.



В соответствии с планом муниципалитеты должны будут обеспечить постоянное информирование населения об опасности заболевания среди животных, организовать горячие линии для приема и обработки сигналов о случаях заболевания или падежа свиней, организовать обмен информацией между всеми ответственными службами.



Департаменту ветеринарии Свердловской области необходимо осуществлять постоянный мониторинг исследований крови домашних свиней и диких кабанов на наличие вируса АЧС и не допускать попадание в регион транспорта и грузов из карантинных территорий. Также департаменту необходимо организовать и провести серию обучающих семинаров для специалистов.



Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области будет обеспечивать мероприятия по регулированию численности диких кабанов, организовывать подкормку диких животных в объемах, достаточных для предотвращения миграции животных.



Более сорока пунктов вошло в план мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Свердловской области на 2018–2020 годы.



Ответственными за исполнение программы назначены руководители федеральных, областных и муниципальных служб, министерств и ведомств, а также главы муниципалитетов.



Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова.



Фото: Департамент информационной политики Свердловской области