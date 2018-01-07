30-летнего серовчанина будут судить за кражу денег с банковских счетов матери

14:59 | 9.01.2018

Информация о хищении денег поступила в полицию Серова в начале декабря 2017 года. 62-летняя местная жительница сообщила, что с ее банковских счетов пропало более 22 тысяч рублей. Женщина заверила, что посторонним карты не передавала, информацию о них не афишировала.



Исходя из этого, под подозрение попал 30-летний неработающий сын серовчанки, проживающий вместе с ней. Он признался, что взял банковские карты из кошелька и из пакета матери. При этом он знал ПИН-код одной из карт, так как однажды видел, как женщина набирала его, пользуясь банкоматом. Во втором случае ПИН-код был написан на листке, который хранился вместе с картой.



Сейчас по данным фактам возбуждено уголовное дело, серовчанину грозит до пяти лет лишения свободы.





Фото: rbncity.com