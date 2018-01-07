Виновник ДТП, в котором погибли двое человек, предстанет перед судом в Екатеринбурге

14:11 | 9.01.2018

В Екатеринбурге будут судить виновника аварии, которая произошла 9 августа 2017 года на 57-м км ЕКАД. Мужчина 1993 года рождения заснул за рулем Chevrolet Cruze, автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Вольво», который, в свою очередь, врезался в Renault Duster.



В результате погибли водитель 1971 года рождения и пассажирка 1938 года рождения, ехавшие в Renault. Кроме того, несколько человек получили травмы, в том числе несовершеннолетние.



Сейчас дело передано в суд, свердловчанину грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.





Фото: arnapress.kz