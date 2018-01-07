На Урале завод просят признать банкротом за долг в 150 тысяч рублей

13:52 | 9.01.2018

Баранчинский электромеханический завод имени Калинина, расположенный под Кушвой, просят признать банкротом. Соответствующий иск в Арбитражный суд Свердловской области поступил от ЗАО «Завод припоев», которое просит взыскать задолженность в размере 151 тысячи рублей.



Баранчинский электромеханический завод (БЭМЗ) был основан в период с 1734 по 1747 год при непосредственном участии уральских заводчиков Демидовых. В 1921 году на заводе, впервые на Урале, организовано промышленное производство электрических машин. В период с 1993 по 2000 год на предприятии проведена крупная конверсия выпускаемой продукции.



Сегодня на заводе выпускают дизельные электростанции, синхронные генераторы и асинхронные электродвигатели.



Фото: http://kushva-online.ru