Улица Володарского станет Богоявленской

13:39 | 9.01.2018

Улицу Володарского в Екатеринбурге переименуют в улицу Богоявленскую, передает ЕАН со ссылкой на замглавы администрации города Сергея Тушина.



Володарский, настоящее имя которого Моисей Гольдштейн, был революционным деятелем и погиб в 1918 году. Ранее улицу предлагали назвать Рок-клубовской в память о проходивших здесь в конце 1980-х годов рок-фестивалях, однако администрация города не поддержала такую идею.



Напомним, что в ноябре 2017 года на круглом столе «Топонимика как фактор развития городов», прошедшем в рамках форума «Города России 2030» в Екатеринбурге, было предложено переименовать часть улиц: проспект Ленина — в Главный, а из улиц Свердлова, Розы Люксембург и Карла Либкнехта предложили сделать один проспект — Вознесенский. Также обсудили переименование улиц Большакова, Вайнера, Малышева и других.





Фото: hobana.ru