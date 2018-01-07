Богатые тоже плачут. В элитном поселке под Екатеринбургом упёрли колеса с Audi Q7

Как сообщает Znak.com, сегодня ночью в элитном поселке Карасьеозерский-2 под Екатеринбургом с автомобиля Audi Q7 сняли колеса. По словам соседей, владельцы автомобиля находились в отпуске, а машина стояла рядом с домом.Жители Карасьеозерского-2 находятся в панике, что в их закрытом поселке завелся вор, пишет Znak.com.В управляющей компании, обслуживающей посёлок, об инциденте знают. Владелец автомобиля, по их словам, заявление в полицию уже подал.В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу отметили, что 9 января в отдел полиции №8 поступило сообщение от представителей управляющей компании посёлка Карасьеозерский-2 о том, что возле одного из домов стоит автомобиль без колёс. На место выезжала следственно-оперативная группа. Был проведен осмотр места происшествия, а также иные неотложные мероприятия. По данному факту в настоящее время проводится проверка. Владелец автомобиля с заявлением в полицию пока не обратился.Фото предоставлено читателем Znak.com