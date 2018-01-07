За новогодние праздники с улиц Екатеринбурга вывезли 37,5 тысяч тонн снега

13:06 | 9.01.2018

С начала 2018 года с улиц уральской столицы было вывезено 37 тысяч 513 тонн снега. Также использовали несколько сотен тонн противогололедного материала и мелкофракционного щебня.



Бригады работали круглосуточно. В среднем, каждый день дороги убирали 200 единиц уборочной техники и более 500 рабочих. Особое внимание уделялось очистке эстакад и путепроводов.





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