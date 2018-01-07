Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 8 января 2018 года

13:01 | 9.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 08.01.2018г. до 08:00 09.01.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 85 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 64 противоправных деяния. Из них: одно убийство, три факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, пять грабежей, 24 кражи чужого имущества, в том числе четыре квартирных, угон, шесть фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе факт сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 8 ДТП, в которых четыре человека погибли, еще 20 пострадали, в том числе шесть детей.



За минувшие сутки на территории области проведено 18 мероприятий, в которых приняли участие до 10400 человек. Для обеспечения охраны общественного порядка задействовалось 107 сотрудников полиции, 91 работник частных охранных организаций, пять членов ДНД. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области