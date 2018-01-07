В Свердловской области стартует декада зимних видов спорта

12:56 | 9.01.2018

Более миллиона свердловчан примут участие в мероприятиях, приуроченных к декаде зимних видов спорта, которая стартовала в Свердловской области.



«Традиционно во время декады зимних видов спорта в учебных учреждениях региона проводятся уроки физкультуры на коньках или лыжах, в муниципалитетах - массовые соревнования, включая лыжные гонки, хоккей, конькобежный спорт. В последние годы к проведению декады зимних видов спорта активно подключаются горнолыжные базы региона, организуя череду массовых спортивных мероприятий и состязаний», - рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.



Завершится декада 10 февраля массовой лыжной гонкой «Лыжня России». Дистанция центральной площадки массового забега составит 2025 метров. Местом проведения, как и ранее, выбрана площадка «Екатеринбург-ЭКСПО».