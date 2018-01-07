Работники екатеринбургского предприятия «Сантехэнергострой» до сих пор не получили зарплату за 2016 год

11:47 | 9.01.2018

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата свыше двух месяцев заработной платы» в отношении бывшего директора ООО «Сантехэнергострой».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, перед 5 работниками образовалась задолженность в размере более трех миллионов рублей в качестве зарплаты за период с апреля 2016 по июль 2017 года.



Отметим, что в июне 2017 года арбитражный суд признал «Сантехэнергострой» банкротом, был назначен конкурсный управляющий. Бывшего директора оштрафовали на 40 тысяч рублей за непредоставление бухгалтерских и иных документов.



«Из анализа документации фирмы прокуратура установила, что частично задолженность по заработной плате перед сотрудниками могла быть погашена. Вместе с тем денежные средства уходили на погашение процентов по кредитным договорам, заключенным организацией», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.





Фото: bryansku.ru