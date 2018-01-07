15 лет в колонии особого режима получил наркосбытчик в Березовском

11:26 | 9.01.2018

Наркосбытчика из Березовского, 34-летнего ранее судимого Бориса Ретнева, приговорили к 15 годам в колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что с осени 2016 по апрель 2017 года Ретнев вступил в преступный сговор с неустановленным лицом и занимался торговлей наркотиками на территории Березовского.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий у злоумышленника изъяли более 1,5 кг наркотиков, в том числе кокаина, каннабиса, гашиша, а также синтетические наркотики. В телефоне свердловчанина обнаружили сведения о 20 закладках, сделанных неподалеку от городской «тропы здоровья» — в лесополосе по дороге из Березовского в поселок Старопышминск.



Приговор в законную силу не вступил.





Фото: vorle.ru