На перекрестке Советская – Уральская в ДТП попала машина скорой помощи

11:01 | 9.01.2018

Сегодня утром на пересечении улиц Уральской и Советской столкнулись машина скорой помощи и иномарка, сообщают очевидцы в соцсетях. Скорая ехала с включенной сиреной, передает ЕАН.



По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о происшествии уточняется.





Фото: Инцидент Екатеринбург