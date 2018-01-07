ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 8 января 2018 года

10:53 | 9.01.2018

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 8 января произошло восемь ДТП с пострадавшими, 4 человека погибли, ещё 20 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 6 детей.



Так, в 09:14 на 141-м км автодороги Екатеринбург — Н. Тагил — Серов водитель автомашины ВАЗ-2106, в утомленном состоянии, после суточного дежурства, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил выезд на встречную полосу дороги, где произошло столкновение со встречной автомашиной Hyundai Matrix.

В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-2106 погиб на месте происшествия; двое мужчин — пассажиров автомашины Hyundai Matrix доставлены в городскую больницу Нижнего Тагила с травмами различной степени тяжести.



В 09:35 на 63-м км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск женщина — водитель автомашины Hyundai Solaris неправильно выбрала скорость движения, не обеспечила постоянный контроль за движением автомашины и допустила занос транспортного средства с выездом на встречную половину дороги, где и произошло столкновение со встречной автомашиной Ford Mondeo.

В результате ДТП водитель автомашины Hyundai Solaris госпитализирован. Пассажиры автомашины Ford Mondeo — женщина и два ребёнка 2010 и 2002 годов рождения — доставлены в больницу с различными травмами.



В 13:29 на 10-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень водитель автомашины «Киа-Рио», девушка 1997 г. р., неправильно выбрал скорость движения, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства в условиях снегопада, допустил выезд на встречную полосу и столкновение со встречной автомашиной ВАЗ-21124.

В результате ДТП водитель ВАЗ-21124 погиб на месте происшествия, женщина — пассажир ВАЗа 1954 г. р. погибла на месте происшествия, женщина 1986 г. р., сидевшая сзади посередине, госпитализирована в МСЧ № 2 города Заречного, девочка 2013 г. р., находившаяся спереди справа в детском удерживающем устройстве, госпитализирована в МСЧ № 2 Заречного в состоянии комы; девочка 2016 г. р., находившаяся сзади слева в детском удерживающем устройстве, госпитализирована в МСЧ № 2, водитель автомашины «Киа-Рио» госпитализирована в МСЧ № 2, пассажир автомашины «Киа-Рио», мужчина (личность не установлена), погиб на месте происшествия.



В 16:20 на 132-м км автодороги Екатеринбург — Н. Тагил — Серов водитель автомашины ВАЗ-2114 при совершении обгона неправильно выбрал скорость движения, не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины, допустил касательное столкновение с попутной автомашиной УАЗ, после чего обе автомашины съехали в кювет.

В результате ДТП водитель автомашины УАЗ госпитализирован в городскую больницу Нижнего Тагила, пассажир автомашины ВАЗ-2114 — мальчик 2010 г. р., находившийся сзади слева в детском удерживающем устройстве, — осмотрен бригадой СМП, диагноз: ушиб мягких тканей груди.



В 22:30 на перекрестке улиц Краснолесья — Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге водитель автомашины «Лада-217050» при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу встречной автомашине «Хендэ-Солярис».

В результате ДТП пассажир автомашины «Хендэ-Солярис», мальчик 2012 г. р., находившийся сзади справа в детском удерживающем устройстве, доставлен в 1-ю ДОБ, диагноз: ушиб мягких тканей лобной области.



В 23:35 в 8-м микрорайоне Качканара водитель автомашины «Лада-217030», в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-2114.

В результате ДТП женщина 1988 г. р. — пассажир ВАЗ-2114 — получила травмы и госпитализирована.



За истекшие сутки выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 37;

Выезд на полосу встречного движения — 21;

Непредоставление преимущества пешеходам — 206;

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 49;

Детские удерживающие устройства — 100;

Ремни безопасности — 595.



Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.