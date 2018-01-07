700 пьяных водителей задержали в Свердловской области за праздники

10:26 | 9.01.2018

За праздничные дни в Свердловской области сотрудниками ГИБДД было задержано почти 700 нетрезвых водителей, рейды и сплошные проверки проводились ежедневно.



«В отношении 505 водителей составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, еще 108 водителей отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения. Этим водителям грозят крупные штрафы и лишение права управления. В отношении 63 водителей собраны материалы по ст. 264.1 УК РФ, эти водители управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии уже повторно, соответственно, они понесут уже уголовную ответственность», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону.



Всего за минувшие праздничные дни на Среднем Урале произошло 997 ДТП, в которых 13 человек погибли и еще 86, в том числе 14 детей, получили травмы различной степени тяжести. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 1000 ДТП: погибли 10 человек, 97 получили травмы.