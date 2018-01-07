Мини-футбол: екатеринбургская «Синара» разгромила «Прогресс» в Суперлиге

09:29 | 9.01.2018

Екатеринбургская мини-футбольная команда «Синара» с разгромным счетом 8:1 обыграла «Прогресс» из Глазова. Встреча проходила в рамках 11-го тура Суперлиги.



«В первом тайме мы пропустили много контратак, хорошо, что смогли забить свои стандарты, которые у нас получились и которые мы не могли забить многие игры», — сказал и. о. главного тренера «Синары» Алексей Мохов.



Следующая для «Синары» игра пройдет 9 января на площадке ДИВСа против того же «Прогресса».





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