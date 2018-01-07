Крупный пожар на складе сырья для производства пластика в Екатеринбурге

Вечером 8 января, в 21:37, в складском помещении в Промышленном проезде в Екатеринбурге загорелся склад с сырьём для производства пластиковой тары.К месту пожара прибыло 20 единиц техники и более 50 человек личного состава подразделений МЧС. На месте пожара развернут штаб пожаротушения.Площадь пожара составила 400 кв. м. Высокая температура и сильное задымление осложняли работу пожарных. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. Все усилия огнеборцев были направлены на недопущение распространения огня. Пожарные с автолестниц производили тушение кровли склада, а звенья газодымозащитной службы производили тушение огня внутри помещения.К 23:48 пожарным удалось локализовать пожар, угроза распространения огня была ликвидирована. Одним из моментов, который усложнял тушение, было то, что подвоз воды для целей пожаротушения приходилось осуществлять пожарными автоцистернами от гидрантов, расположенных на расстоянии 2 и 2,5 км от места пожара.Для замера концентрации вредных веществ в район пожара выехали специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части.9 января в 01:30 огонь удалось ликвидировать, ведутся работы по проливке и разбору сгоревших конструкций. Пострадавших нет. В течение 3,5 часов пришлось пожарным бороться с огнем.Специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части ещё раз сделали замеры воздуха в районе пожара. Превышения концентрации вредных веществ не зафиксировано.Точная причина пожара устанавливается.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области