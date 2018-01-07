Коммунальная авария на улице Бардина в Екатеринбурге ликвидирована

18:53 | 8.01.2018

Сегодня в 17:00 завершены аварийно-восстановительные работы на поврежденном трубопроводе на улице Бардина в Екатеринбурге. Холодное водоснабжение потребителей полностью восстановлено.



Напомним, в результате коммунальной аварии на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 600 мм, произошедшей ночью с 6 на 7 января на улице Бардина в Екатеринбурге, проезжая часть улицы практически ушла под воду, без воды более суток оставались 6 многоквартирных жилых домов.



В течение всего этого времени на месте ЧП работала аварийная бригада МУП «Водоканал».



Фото: ИА «Ночные новости»