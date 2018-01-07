Екатеринбург продолжит перекачивать воду из Челябинской области

17:52 | 8.01.2018

Екатеринбургский «Водоканал» продолжит перекачивать воду по Нязепетровскому тракту из Челябинской области до конца ноября.



Напомним, что необходимость в воде из резервного водохранилища появилась после того, как стало известно о дефиците в 25 миллионов кубометров. Причиной стали скудные весенние паводки. Однако ранее предполагалось, что восполнить дефицит получится за три месяца, с октября по декабрь 2017 года.



«В начале ноября было зафиксировано резкое снижение объема естественной приточности: вместо расчетных 4 миллионов кубометров в месяц она составила не более миллиона кубометров в месяц. При этом водопотребление Екатеринбурга составляет 18 миллионов кубометров воды в месяц. В результате дефицит водных ресурсов не снизился, а увеличился и на сегодняшний день превышает 8 миллионов кубометров», — сообщили в пресс-службе «Водоканала».



Отметим, что на перекачку ежемесячно тратится 34 миллиона рублей. Резервное водохранилище Екатеринбурга расположено в Челябинской области, для перекачки воды необходимо поднять ее через Уральский хребет и сбросить в реку Западная Чусовая. Сейчас насосные станции работают круглосуточно.





Фото: standartno.by