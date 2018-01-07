Рубрика: Новости дня
17:35 | 8.01.2018
Свердловские мошенники совершенствуют схемы отъёма денег у доверчивых граждан
Местный житель 1949 года рождения на одном из сайтов в сети Интернет выставил на продажу свой садовый участок. На объявление отозвался потенциальный покупатель — женщина, которая выразила готовность приобрести участок и даже предложила внести предоплату.
Обрадованный таким поворотом событий серовчанин согласился с предложением. Не насторожило его и заявление «покупательницы» о том, что внесение первой части денег за участок она хочет осуществить безналичным способом на банковскую карту продавца, а потому ему необходимо пойти к банкомату и произвести определенные операции, по итогам которых на его банковскую карту поступят деньги.
Все продиктованные по телефону манипуляции мужчина выполнил. В результате несложных операций, выполненных у банкомата под диктовку «покупательницы», пожилой серовчанин со своего же банковского счета перевел злоумышленнице 15 тысяч рублей.
Не сложно догадаться, что после этого «покупательница» перестала отвечать на звонки, а мужчина был вынужден обратиться с заявлением в полицию.
Сотрудники полиции призывают проявлять бдительность и напоминают несколько простых правил, которые помогут не попасться на уловки аферистов.
Помните, не следует называть кому бы то ни было данные своих банковских карт. Вся буквенно-цифровая информация, размещенная на них, а в особенности ПИН-код, является конфиденциальной.
Если Вы не уверены в проводимых через банкомат операциях, обратитесь за помощью к специалистам финансово-кредитной организации. Номера телефонов служб поддержки клиентов имеются на всех банковских картах.
При общении в социальных сетях с друзьями, если речь заходит о проведении каких-либо финансовых операций, убедитесь в том, что вы действительно ведете диалог с тем человеком, которого знаете в реальной жизни. Возможно, его аккаунт взломан и с вами общается мошенник! Позвоните своему другу, убедитесь в том, что именно с ним вы общаетесь в эту самую минуту в соцсетях.
Никогда не отвечайте на СМС-сообщения и звонки, поступившие на ваш сотовый или стационарный телефон, с предложениями получить выигрыш в лотерее, в конкурсе, перечислить на ваш счет полагающуюся компенсацию, поощрение, премию или что-то подобное. Помните, всё это — провокации мошенников. Если вас мучают сомнения в целесообразности совершения тех или иных операций — посоветуйтесь с родными и близкими, с теми, кому вы доверяете и на кого можете положиться.
Не реагируйте на сообщения якобы сотрудников банков о том, что ваша карта заблокирована и для того, чтобы снять блокировку, необходимо сообщить данные карты или сделать денежный перевод. Сотрудники банков никогда не совершают таких звонков.
Если мошенничество в отношении Вас все же было совершено, необходимо как можно скорее сообщить о нем в полицию. Помните: гораздо проще раскрыть преступление по горячим следам!
Фото: rt-online.ru
© «Вечерние Ведомости»
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