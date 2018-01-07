Свердловские мошенники совершенствуют схемы отъёма денег у доверчивых граждан

17:35 | 8.01.2018

Как только не изощряются мошенники, чтобы заполучить деньги граждан. Достаточно курьёзный случай произошёл в конце 2017 года в Серове.



Местный житель 1949 года рождения на одном из сайтов в сети Интернет выставил на продажу свой садовый участок. На объявление отозвался потенциальный покупатель — женщина, которая выразила готовность приобрести участок и даже предложила внести предоплату.



Обрадованный таким поворотом событий серовчанин согласился с предложением. Не насторожило его и заявление «покупательницы» о том, что внесение первой части денег за участок она хочет осуществить безналичным способом на банковскую карту продавца, а потому ему необходимо пойти к банкомату и произвести определенные операции, по итогам которых на его банковскую карту поступят деньги.



Все продиктованные по телефону манипуляции мужчина выполнил. В результате несложных операций, выполненных у банкомата под диктовку «покупательницы», пожилой серовчанин со своего же банковского счета перевел злоумышленнице 15 тысяч рублей.



Не сложно догадаться, что после этого «покупательница» перестала отвечать на звонки, а мужчина был вынужден обратиться с заявлением в полицию.



Сотрудники полиции призывают проявлять бдительность и напоминают несколько простых правил, которые помогут не попасться на уловки аферистов.



Помните, не следует называть кому бы то ни было данные своих банковских карт. Вся буквенно-цифровая информация, размещенная на них, а в особенности ПИН-код, является конфиденциальной.



Если Вы не уверены в проводимых через банкомат операциях, обратитесь за помощью к специалистам финансово-кредитной организации. Номера телефонов служб поддержки клиентов имеются на всех банковских картах.



При общении в социальных сетях с друзьями, если речь заходит о проведении каких-либо финансовых операций, убедитесь в том, что вы действительно ведете диалог с тем человеком, которого знаете в реальной жизни. Возможно, его аккаунт взломан и с вами общается мошенник! Позвоните своему другу, убедитесь в том, что именно с ним вы общаетесь в эту самую минуту в соцсетях.



Никогда не отвечайте на СМС-сообщения и звонки, поступившие на ваш сотовый или стационарный телефон, с предложениями получить выигрыш в лотерее, в конкурсе, перечислить на ваш счет полагающуюся компенсацию, поощрение, премию или что-то подобное. Помните, всё это — провокации мошенников. Если вас мучают сомнения в целесообразности совершения тех или иных операций — посоветуйтесь с родными и близкими, с теми, кому вы доверяете и на кого можете положиться.



Не реагируйте на сообщения якобы сотрудников банков о том, что ваша карта заблокирована и для того, чтобы снять блокировку, необходимо сообщить данные карты или сделать денежный перевод. Сотрудники банков никогда не совершают таких звонков.



Если мошенничество в отношении Вас все же было совершено, необходимо как можно скорее сообщить о нем в полицию. Помните: гораздо проще раскрыть преступление по горячим следам!



Фото: rt-online.ru