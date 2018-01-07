Сергей Карякин идет вторым на ралли-марафоне «Дакар»

16:31 | 8.01.2018

Уральский гонщик-квадроциклист Сергей Карякин после второго этапа ралли-марафона «Дакар», который завершился в перуанском городе Писко, занимает второе место, уступая чилийцу Игнасио Касале на 43 секунды. Третьим финишировал аргентинец Гастон Гонсалес.



В общем зачете также лидирует чилийский гонщик. Карякин проигрывает ему 2 минуты 1 секунду. Третье место за аргентинцем Пабло Копетти.



Следующие этапы пройдут в Боливии и Аргентине.



Напомним, что в прошлом году Сергей Карякин стал победителем ралли «Дакар».





Фото: moskva.bezformata.ru