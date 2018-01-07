На горнолыжном комплексе на Урале, перевернувшись на снегоходе, погиб мужчина

15:16 | 8.01.2018

Трагедия произошла ещё в ночь с 5 на 6 января на горе Ежовая, пишет газета «Твой Континент».



Как сообщили газете работники горнолыжного комплекса, пожелавшие остаться неизвестными, при езде на снегоходе погиб 31-летний уроженец города Дегтярска, который в настоящее время проживал в Кировграде.



По информации одних источников, погибший работал в бригаде снежников на Ежовой и в ту ночь выполнял свои служебные обязанности, другие источники предполагают, что погибший является гостем горнолыжного комплекса и приехал, чтобы покататься на снегоходе.



Редакция «Вечерних Ведомостей» связалась с главой пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых, он подтвердил информацию и сказал, что сообщение поступило в полицию утром 6 января. По предварительной информации, 38-летний машинист компрессорных станций Денис Т. ехал на снегоходе и опрокинулся.



«Во-первых, выражаю искренние слова соболезнования родным, близким и всем, кто знал этого погибшего накануне великого христианского праздника Рождество Христово человека. Во-вторых, специалисты МВД и Следственного комитета пока не имеют оснований утверждать, что этот трагический случай носит криминальный характер. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции под руководством начальника территориального ОВД подполковника Алексея Кагилева, а также наряд Госавтоинспекции и старший следователь городского Следственного комитета Данила Шестернин», — сказал в своем комментарии полковник Горелых.



Точная причина смерти гражданина будет установлена по результатам судебно-медицинского исследования.



Фото: ежовая.рф