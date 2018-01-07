«Полицейский Дед Мороз» поздравил детей в Талице

Полицейские Талицкого района посетили подшефный детский центр для несовершеннолетних, с которым их не первый год связывают дружеские отношения. Ребята в центре каждый год ждут приезда своих друзей из ОМВД России по Талицкому району, и не важно по какому поводу.Вот и в этот раз дети встретили полицейских с улыбками и громким приветствием. А Дед Мороз и Снегурочка прибыли к ребятам не с пустыми руками, а с огромным мешком подарков.Ребята уверили стражей порядка, что уходящий год они вели себя примерно, слушались воспитателей и не обижали сверстников, во всем помогали младшим, а также рассказали полицейским стихотворения и исполнили новогодние песни.Дети с удовольствием показали сделанные своими руками скульптуры из снега Деда Мороза и Снегурочки.Дед Мороз в свою очередь рассказал детям, что по пути к ним его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы и передали детям небольшие сувениры в виде световозвращающих элементов, попросив Деда Мороза напомнить несовершеннолетним, как важно соблюдать правила дорожного движения, особое внимание уделять правилам личной безопасности в темное время суток.Снегурочка обратилась к детям с предложением: в том случае, если у них возникли проблемы в отношениях со сверстниками или в учебе, не стесняться обращаться к инспекторам по делам несовершеннолетних, которые всегда придут к ним на помощь, и конечно, обращаться за помощью к воспитателям, делиться своими переживания со взрослыми.В завершение праздничного мероприятия полицейские Талицы еще раз поздравили ребят с Новым годом, пожелав детям исполнения всех желаний и в будущем обязательно верить, что предстоящий год окажется еще счастливее, благополучнее, что он принесет новые достижения, а также пожелав здоровья, радости, мира и любви.Дети остались довольны и с улыбкой на лице провожали сказочных персонажей.Фото: ОМВД России по Талицкому району