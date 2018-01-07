«Автомобилист» потерял лидерство в конференции «Восток»

14:40 | 8.01.2018

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» уступил челябинскому «Трактору» со счетом 2:5.



Уральская команда потеряла первое место конференции «Восток» регулярного чемпионата КХЛ и с 87 очками занимает третью строчку. На первом и втором местах – «Ак Барс» (Казань) и «Авангард» (Омск).



Следующая для «Автомобилиста» игра пройдет 9 января против московского ЦСКА.