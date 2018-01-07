«Полицейский Дед Мороз» продолжил поздравлять детей и жителей Серова

«Полицейский Дед Мороз», в роли которого по традиции выступил председатель Совета ветеранов Анатолий Кузнецов, вместе со своей помощницей — Снегурочкой из патрульно-постовой службы — в рамках новогодней акции встретился с ребятами из Серовского детского дома в центральном зимнем городке. Помогали Деду Морозу и Снегурочке инспекторы отделения по делам несовершеннолетних, инспекторы пропаганды ГИБДД, специалисты отделения по работе с личным составом Серовского ОВД и член Общественного совета Дмитрий Скрябин.Ребятня и гости водили хороводы, пели песни, рассказывали стихи, охотно участвовали в конкурсах. Следует отметить, что к зимним забавам постепенно присоединилась вся детвора, катающаяся с горок снежного городка. Ребята быстро разделились на команды и вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой бегали наперегонки.Забавным для ребят оказался конкурс, в котором они в огромных кукольных лапах, похожих на гусиные, по скользящему насту оббегали вокруг снежной фигуры и возвращались обратно. Задание оказалось для участников сложным. Ноги в гигантских лапах то и дело скользили, как санки-ледянки, не давая игрокам достичь цели. Завершился этап общим пробегом «паровозиком» вокруг новогодних фигур, в конце веселых стартов участники отгадывали загадки и состязались в перетягивании каната. Все ребята за участие в игре получили от полицейских и Деда Мороза новогодние игрушки в виде Санта-Клаусов, Снеговиков и сладости. Дети пообещали полицейским хорошо учиться в школе, слушаться воспитателей и проявлять заботу друг о друге.Затем полицейский десант под руководством Деда Мороза и Снегурочки продолжил мероприятие, теперь уже с водителями и пассажирами транспортных средств, подъезжающими к торговому центру, расположенному рядом с зимним городком. Они вручали водителям и пассажирам памятки по безопасности — личной, имущественной, дорожной, а также рассказывающие о действиях при обнаружении подозрительных предметов. Следует отметить, что участники дорожного движения с улыбками встречали новогодний патруль, с радостью и веселым смехом принимали подарки, желали стражам порядка спокойной службы, Деду Морозу и Снегурочке — успеть раздать все припасенные для ребят и взрослых подарки, обещали, что будут неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и перед каждой поездкой пристегиваться ремнем безопасности, никогда не садиться за руль в нетрезвом состоянии, а детей перевозить в детских удерживающих устройствах.Мероприятия в рамках большой полицейской акции продолжаются.Фото: МО МВД России «Серовский»