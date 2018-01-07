Женщину, подвозившую молодого человека в Новоуральске, избили монтировкой

14:16 | 8.01.2018

Инцидент произошел в канун Нового года. Женщина 1955 года рождения подвозила до гаражного массива молодого человека. Когда автомобиль прибыл к месту назначения, мужчина попросил посветить ему в гараже. Когда оба вошли в гараж, злоумышленник схватил монтировку и несколько раз ударил женщину по голове, после чего забрал у нее кошелек и сотовый телефон. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.



Однако пострадавшей удалось вырваться и уехать с места происшествия. Она добралась до улицы Юбилейной, где дежурил наряд полиции, который и вызвал скорую помощь.



Сейчас установлен предполагаемый нападавший – это молодой человек 1998 года рождения. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.





Фото: 1tulatv.ru