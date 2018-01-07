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Рубрика: Новости дня


13:48 | 8.01.2018

Смертельное ДТП произошло сегодня на Серовском тракте

Смертельное ДТП произошло сегодня на 139-м километре автодороги Екатеринбург — Серов.

Водитель автомобиля ВАЗ-21063 не учёл дорожных условий и, не справившись с управлением автомобилем, вылетел на встречную полосу движения, где и допустил столкновение с Hyundai Matrix.

В результате ДТП 58-летний водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и двое пассажиров иномарки, получив травмы различной степени тяжести, госпитализированы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области

© «Вечерние Ведомости»

 


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