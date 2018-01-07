Смертельное ДТП произошло сегодня на Серовском тракте

13:48 | 8.01.2018

Смертельное ДТП произошло сегодня на 139-м километре автодороги Екатеринбург — Серов.



Водитель автомобиля ВАЗ-21063 не учёл дорожных условий и, не справившись с управлением автомобилем, вылетел на встречную полосу движения, где и допустил столкновение с Hyundai Matrix.



В результате ДТП 58-летний водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и двое пассажиров иномарки, получив травмы различной степени тяжести, госпитализированы.



Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.



Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области