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Рубрика: Новости дня


13:18 | 8.01.2018

«Полицейский дед Мороз» посетил детишек в Туринском районе

Накануне Рождества Христова сотрудники ОМВД России по Туринскому району совместно с председателем территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ириной Галамагиной присоединились к акции «Полицейский дед Мороз».

Цель акции – создание праздничного настроения, вручение подарков детям и формирование положительного имиджа сотрудника полиции. С каждым годом мероприятие становится доброй традицией.

Дедом Морозом и Снегурочкой стали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, которые побывали в гостях у детей, воспитывающихся в семьях, где родители уклоняются от воспитания своих несовершеннолетних детей или ведут асоциальный образ жизни.

Дети с радостью рассказывали Деду Морозу и Снегурочке стихи, вместе пели новогодние песенки. В ответ Дед Мороз со Снегурочкой пожелали детям и их родителям здоровья, добра, исполнения желаний и напомнили ребятам основные правила поведения во время зимних каникул. Ну и, конечно же, вручили детям сладкие подарки.

«Полицейский дед Мороз» посетил детишек в Туринском районе


«Полицейский дед Мороз» посетил детишек в Туринском районе


Фото: ОМВД России по Туринскому району

© «Вечерние Ведомости»

 


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