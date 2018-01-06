«Полицейский дед Мороз» посетил детишек в Туринском районе

Накануне Рождества Христова сотрудники ОМВД России по Туринскому району совместно с председателем территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ириной Галамагиной присоединились к акции «Полицейский дед Мороз».Цель акции – создание праздничного настроения, вручение подарков детям и формирование положительного имиджа сотрудника полиции. С каждым годом мероприятие становится доброй традицией.Дедом Морозом и Снегурочкой стали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, которые побывали в гостях у детей, воспитывающихся в семьях, где родители уклоняются от воспитания своих несовершеннолетних детей или ведут асоциальный образ жизни.Дети с радостью рассказывали Деду Морозу и Снегурочке стихи, вместе пели новогодние песенки. В ответ Дед Мороз со Снегурочкой пожелали детям и их родителям здоровья, добра, исполнения желаний и напомнили ребятам основные правила поведения во время зимних каникул. Ну и, конечно же, вручили детям сладкие подарки.Фото: ОМВД России по Туринскому району