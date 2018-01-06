На Вторчермете ночью столкнулись три автомобиля

12:59 | 8.01.2018

Сегодня ночью возле дома № 104 на улице Селькоровской, напротив супермаркета «Пятерочка», столкнулись три автомобиля, фото было опубликовано в группе «Инцидент. Екатеринбург».



По предварительной информации, виновником ДТП стал нетрезвый водитель одной из машин, выехавший на встречную полосу. Пострадавших нет.