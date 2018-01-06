В Артемовском сгорел частный жилой дом

11:49 | 8.01.2018

Сегодня утром в Артёмовском на улице Красный Луч сгорел частный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило в 08:48.



В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 14 человек личного состава.



В 09:00 огонь был локализован, в 09:18 открытое горение ликвидировано и в 11:00 завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.

В результате пожара сгорела кровля здания, повреждены перекрытия и стены, пострадало также и домашнее имущество, находящееся в доме.



Фото: novostipmr.com