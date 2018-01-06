В Сухом Логу под колеса автомобиля попала 8-летняя девочка

11:44 | 8.01.2018

Накануне днем на улице Свободы в Сухом Логу автомобиль Toyota Avensis сбил 8-летнюю девочку, которая играла в догонялки с братом.



Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, водитель превысил скорость, а девочка неожиданно оказалась прямо перед машиной. В результате ее госпитализировали в реанимационное отделение.



По словам 12-летнего брата пострадавшей, они просто не заметили автомобиль из-за припаркованного рядом грузовика.





Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области