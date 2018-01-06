Мелкий наркодилер задержан в Екатеринбурге

11:25 | 8.01.2018

Вечером в канун Рождества в Екатеринбурге на улице 8 марта сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков территориального ОВД задержан 18-летний молодой человек, который через «закладку» пытался сбыть синтетическое наркотическое средство массой 0,99 гр.



В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщают, что уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 228.1 УК РФ в отношении мужчины уже возбуждено. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД