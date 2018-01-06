Рубрика: Новости дня
11:18 | 8.01.2018
На улице Гастелло сгорели строительные домики
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 50 кв. метров. Повреждены вещи и внутренняя отделка домиков.
В тушении пожара было задействовано две единицы техников, семь человек личного состава.
Фото: 123hdwallpapers.com
© «Вечерние Ведомости»
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