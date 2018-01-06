На улице Гастелло сгорели строительные домики

11:18 | 8.01.2018

Сегодня утром на улице Гастелло загорелись три строительных домика.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 50 кв. метров. Повреждены вещи и внутренняя отделка домиков.



В тушении пожара было задействовано две единицы техников, семь человек личного состава.





Фото: 123hdwallpapers.com