Рубрика: Новости дня
11:10 | 8.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 7 января 2018 года
В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 54 противоправных деяния. Из них: одно убийство, четыре факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабеж, 19 краж чужого имущества, в том числе три квартирных, два угона, четыре факта сбыта наркотических средств.
За прошедшие сутки на территории области произошло пять ДТП, в которых пять человек, в том числе один ребенок, пострадали. Погибших нет.
За минувшие сутки на территории области проведено 37 мероприятий, в которых приняли участие более 35000 человек. Для обеспечения охраны общественного порядка было задействовано 746 сотрудников полиции, 179 работников частных охранных организаций, 20 членов ДНД, 20 волонтеров, 21 казак. Нарушений общественного порядка не допущено.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
© «Вечерние Ведомости»
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