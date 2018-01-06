Погода в городе. Зима вернётся в Екатеринбург во второй половине недели

10:59 | 8.01.2018

По прогнозам уральских синоптиков, в начале недели в Екатеринбурге будет достаточно тёплым, но не стоит расслабляться, вторая половина недели напомнит о том, что на Урале зима.



8 января, в Екатеринбурге днём будет -4 – -6 градусов. Облачно, небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололёд.



В ночь на 9 января ожидается -10 – -12 градусов.

9 января, вторник, днём -4 – -6 градусов. Облачно, небольшой снег.



Ночью с 9 на 10 января столбики термометров покажут -11 – -13 градусов.

10 января, среда, днём синоптики прогнозируют -7 – -9 градусов, без осадков.



А вот с четверга и до конца недели будет достаточно морозно.



Ночью с 10 на 11 января температура воздуха опустится до -18.

11 января, четверг, днём -11, облачно, небольшой снег.



В ночь на 12 января ожидается уже до -22.

12 января днём, -19, облачно с прояснениями, небольшой снег.



Ночью в субботу 13 января -24, днём -20, небольшая облачность, без осадков.



В воскресенье 14 января потеплеет на один градус, ночью -23, днём -19, облачно и небольшой снег.



Фото: photocentra.ru