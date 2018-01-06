Энергоснабжение 28 домов в Первоуральске полностью восстановлено

18:11 | 7.01.2018

В 16:35 специалисты «Облкоммунэнерго» завершили ремонтные работы по восстановлению поврежденного кабеля в Первоуральске. Энергоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.



Напомним, сегодня утром жители 28 многоквартирных жилых домов на улицах Советской, Ватутина, а также на проспектах Ильича и Космонавтов в Первоуральске из-за повреждения кабеля остались без электричества.



В восстановлении энергоснабжения были задействованы 2 единицы техники, 6 человек сотрудников «Облкоммунэнерго». Также на месте аварии работала оперативная группа МЧС. Вернуть электричество в дома жителей Первоуральска обещали к 15:00.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области