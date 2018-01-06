В Екатеринбурге сгорел «Соболь»

17:56 | 7.01.2018

Сообщение о возгорании автомобиля ГАЗ-2715 («Соболь») на улице Восстания в Екатеринбурге поступило в 15:43. Прибывшими на место происшествия огнеборцами пожар был ликвидирован в течение 2 минут. В тушении были задействованы 1 единица техники и 4 человека личного состава. В результате возгорания повреждён салон автомобиля.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области