На озере Балтым прошли соревнования по зимнему дрифту

17:27 | 7.01.2018

Событие произошло 6 января. На мероприятие приехали и жители Екатеринбурга.



— Отлично провели время на зимнем дрифте, пилоты порадовали зрителей зрелищными заездами, близкими парными заездами и клубами снега из-под колёс. В мероприятии приняли участие 76 человек, — рассказали в уральской автоспортивной ассоциации Drive Racing.



Первое место в состязании занял житель Верхней Пышмы Даниил Мачкарин, дрифтовавший на «пятерке». Второе место досталось Валерию Дерябину из Заречного и его автомобилю BMW. Третье место взял Евгений Новокшонов из Екатеринбурга. В командном зачёте победила группа LTD live to drift (Константин Смирнов из Екатеринбурга, Валерий Дерябин из Заречного, Даниил Мачкарин из Верхней Пышмы, Дмитрий Панков из Среднеуральска и Константин Игнашин из Берёзовского).



Фото: yandex.ru