Лучшие скульптуры изо льда выбрали сегодня на фестивале «Вифлеемская звезда» в Екатеринбурге

16:24 | 7.01.2018

Самые красивые скульптуры рождественского фестиваля, расположенные рядом с Храмом на Крови, оценил сам митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.



В пресс-службе Екатеринбургской епархии сообщили, что первое место на фестивале получили скульпторы из Иркутска Иван Зуев и Евгений Бархатов за композицию «За Россию!». Второе место у мастеров Ивана Федива из Санкт-Петербурга и Петра Брызгалова из Екатеринбурга, которое они получили за композицию «Дом Ипатьева». На третьем месте скульптура «Рождественский сон», которую вырезали Анатолий и Арина Фурса из Новоуральска.



Фото: kolyan.net