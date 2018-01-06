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Рубрика: Новости дня


15:31 | 7.01.2018

Выявлен первый победитель «Рождественских стартов» по легкой атлетике, проходящих в Екатеринбурге

Первым победителем стартового этапа Зимнего легкоатлетического тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) стал Константин Шабанов, пробежавший 60 метров c барьерами за 7,76 секунды. Финал мужского бега на 60 метров с барьерами был первым в программе «Рождественских стартов». Второе место занял Алексей Дремин (7,89), третье – Сергей Солодов (7,98).

Сегодня будут также разыграны медали в беге на 60, 300, 500, 1000, 2000 метров у женщин; 300, 600, 1000, 3000 метров у мужчин.

Призовой фонд Зимнего легкоатлетического тура ВФЛА составляет 1,5 миллиона рублей. Спортсмен, который окажется на первом месте рейтинга, получит 300 тысяч рублей.

Также по итогам Зимнего тура будет составлен рейтинг лучших спортсменов. Рейтинг будет определяться по сумме очков, которые участники наберут в каждой дисциплине.

Фото: екатеринбург.рф

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 


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