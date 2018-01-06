На следующей неделе в Екатеринбурге начнутся морозы

14:56 | 7.01.2018

Резкое похолодание синоптики прогнозируют на конец недели. В пятницу столбики термометров покажут отметку в 19 градусов ниже нуля днем и 21 градус ниже нуля ночью.



Однако начало недели будет теплым: жителей и гостей города ожидает температура в -4 градуса.



Сильных осадков пока не ожидается, но сегодня вечером, завтра и послезавтра возможен небольшой снег.



Фото: 1zoom.ru