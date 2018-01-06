В Нижнем Тагиле установили похитителя автомобиля, принадлежащего руководителю организации ритуальных услуг

14:31 | 7.01.2018

Похитителя автомобиля УАЗ, принадлежащего руководителю компании, оказывающей ритуальные услуги в поселке Черноисточинске, установили сотрудники полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское». Причиной угона стал конфликт между похитителем и бизнесменом. Ранее похититель часто жаловался на шум от работ, проводимых работниками ритуального бюро на кладбище. Автомобиль мужчина отогнал всего на несколько километров, после чего бросил УАЗ.



В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщают, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (незаконное завладение автотранспортом).



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